Сблъсък между украинците и ЧВК "Вагнер" край Бахмут, АЕЦ "Запорожие" ще мине към руската мрежа?

Обръщението на президента към Федералното събрание е годишна реч, въведена в руската конституция през февруари 1994 г. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин може да произнесе обръщението си към парламента чак през 2023 г. Твърди се, че руското изтегляне от Киевска област и Северна Украйна през април 2022 е провалило плановете на диктатора да обяви голяма победа пред руския парламент в годишната си реч – така както направи в речта за Крим през 2014 г.

Путин може би все още чака и се надява да произнесе грандиозно победно обръщение през 2023 г. или да отложи момента, в който ще трябва да признае, че Русия не може да постигне максималистичните си цели в Украйна. Възможно е президентът да не е сигурен в способността си да обоснове високата цена на своята агресивна война пред обществеността, смятат от ISW.

ОЩЕ: Годишна пресконференция на Путин и новогодишен прием в Кремъл тази година няма да има

Украински официални лица пък прогнозират, че Москва може да опита мащабна офанзива през първите месеци на 2023 г. Външният министър Дмитро Кулеба заяви, че индикатори като руските усилия за мобилизация, обявяването на наборна военна служба и движението на тежко въоръжение предполагат, че Русия може би се готви за широкомащабно настъпление през януари и февруари догодина.

Руски източници твърдят, че на 14 декември украинските сили са продължили контраофанзивните операции по посока на Сватово - ключов град в Луганска област. Контролираната от Кремъл агенция "РИА Новости" твърди, че през последните дни руските сили редовно са отблъсквали украински нападения по посока към Сватово. Един от руските военни блогъри - Борис Рожин - пише в "Телеграм", че украинските сили се опитват да пробият до магистралата R-66 (Сватово-Кремена), която е от критично значение за контрола над региона. По думите му - те поддържат отбрана в Новоселивке, Луганска област (14 км северозападно от Сватово). Той твърди, че украинските резерви от Харков и Чухуев позволяват на силите на Киев да продължат да увеличават темпото на контраофанзивните операции в посока към Сватово.

Пак по информация на руски източници - вчера украинските сили са продължили контраофанзивните операции и по посока Кремена. Руското министерство на отбраната твърди, че силите на Москва са осуетили украински нападения край Кремена и Плошчанка и са унищожили украински разузнавателни групи край Торске - на 14 км западно от Кремена, и Диброва - на 5 км югозападно. Там руските фронтови линии били "стабилни", подсилени с мобилизиран персонал и не позволявали на украинските мобилни групи да пробият, според един от военните блогъри. Само че източник, свързан с БАРС-13 (руския боен резерв), предупреди, че украинските сили ще могат да изземат инициативата, ако превземат Кремена.

Руските войски продължават да отвръщат в районите на Сватово и Кремена. Украинският генерален щаб съобщи, че украинските сили са отблъснали руските нападения северозападно от Сватово - в близост до Хрянкивка, в Харковска област - и Новоселивско. Същото важи за направленията южно и северно от Кремена.

Генералният щаб на Украинската армия съобщава в сводката си от тази сутрин, че през изминалите 24 часа военнослужещите са облъснали атаки на руските окупатори в районите Верхньокамянске, Яковливка, Соледар, Бахмут, Веселе и Марийнка в Донецка област. "Врагът нанесе 31 въздушни удара и 8 ракетни удара по гражданската инфраструктура на Донецка област, както и 61 обстрела от активни системи за залпов огън", гласи още информацията. Добавя се също, че все още има заплаха от авиационни и ракетни удари по обекти на цивилна инфраструктура в цяла Украйна.

