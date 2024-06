Шарл Мишел: Украинците защитават и страната си, и нашите общи ценности (ВИДЕО)

"Знаем, че украинците се борят за своето бъдеще, за бъдещето на децата си, за да защитят страната си, но в същото време те се борят, за да защитят нашите общи ценности, нашите общи мечти за повече мир, просперитет и сигурност", посочи Мишел.

Мишел изтъкна няколко ключови постижения през изминалата седмица. "Подписахме няколко допълнителни споразумения с Украйна в областта на сигурността", отбеляза той, като подчерта твърдия ангажимент на ЕС към Украйна.

"Преди няколко дни казахме "Да" на започването на преговори между ЕС и Украйна", припомни Мишел.

Той говори и за увеличаването на военната и финансовата помощ за Украйна, включително използването на печалбите от замразените руски активи и осигуряването на пакет от 50 млрд. долара на равнище Г-7.

