Шолц иска извънредно положение заради Украйна: Германия и Великобритания срещу Тръмп (ВИДЕО)

Светкавичното развитие на ситуацията с войната в Украйна на дипломатическото поле вече предизвика и първа конкретна европейска реакция извън думи. Германският канцлер Олаф Шолц поиска от Бундестага в страната да бъде въведено извънредно положение, с което да бъде официално охарактеризирана войната в Украйна. Това ще позволи на Германия да отделя парични средства за Украйна по различен начин.

Още: Голямото предателство за мира в Украйна вече е на дневен ред (ОБЗОР - ВИДЕО)

"При такова положение нашата подкрепа за Украйна, която е по-ключова отвсякога, вече няма да идва за сметка на други задължения, които нашата държава трябва да изпълнява за своите граждани", подчерта Шолц. С други думи, ръцете на изпълнителната власт в Германия ще са развързани за теглене на повече заеми и на международните финансови пазари и няма да има нужда да мисли за прехвърляне на средства от едно перо в друго в германския бюджет, за да има пари за Украйна.

❗️🇩🇪 German Chancellor Olaf Scholz urged the Bundestag to declare a state of emergency following the last 24 hours' events and U.S. statements regarding Ukraine. The emergency status would allow the government to take on more debt than the current limit permits. pic.twitter.com/yhyiXOgesf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2025

Освен това, Шолц настоя, че е време Европа да инвестира ударно в собствен военнопромишлен комплекс. "Днес трябва да се изправим пред реалността какво означават действията и изявленията на администрацията на САЩ за Украйна, Европа и света. Липсата на действия ще означава заплаха за сигурността на нашата страна и Европа. Няма да позволя това да се случи в този критичен момент за страната ни", обеща германският лидер.

Налагането на споразумение за прекратяване на войната между Русия и Украйна няма да донесе траен мир. Войната в Украйна трябва да свърши "час по-скоро", каза Шолц, но добави, че "победа на Русия или крах на Украйна няма да донесе мир, а тъкмо обратното".

Предателство - от Тръмп

"Ако принудим Украйна да предаде собствена територия на Русия, това ще е най-голямото предателство от европейски съюзници от (разделянето) на Полша през 1945 година". Това заяви лидерът на британската опозиционна партия "Либерални демократи" Ед Дейви. И обърна специално внимание на поведението на американския президент Доналд Тръмп като двигател на такова развитие на нещата, напомняйки как Тръмп каза, че "Украйна може един ден да бъде част от Русия". Затова Дейви призова британския премиер Киър Стармър да ангажира Великобритания с толкова помощ за Украйна, че Тръмп и Путин да не могат да изнудват украинския президент Володимир Зеленски: "Необратим път": Британският премиер твърдо зад Украйна по пътя ѝ в НАТО

"Forcing Ukraine to give up its territory to Russia would be the greatest betrayal since the division of Poland in 1945. We must put Ukraine in the strongest position possible. It’s crucial to do so now!" – said Liberal Democrat leader Edward Davey in the UK Parliament. pic.twitter.com/Uj8bpAOo5z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2025

Какво вижда Европа като предателство - на първо място вече казаното като "вероятно реалистично" за края на войната в Украйна от американския министър на отбраната Пийт Хегсет. Хегсет говори на срещата на инициативата "Рамщайн" в Брюксел - той обясни как било "сурова реалност", че не можело Украйна да се върне в международно признатите си граници от 1991 година. Хегсет обясни, че това не било отстъпка пред Путин и че няма да говори какво Тръмп ще прави на бъдещи мирни преговори: Тръмп: Украйна няма да бъде изключена от преговорите за прекратяване на войната

Another Russian narrative softly pushed. Masks are off.



Pentagon chief Hegset: "Borders won’t return to 2014 levels—this isn’t a concession to Putin, but an acceptance of reality." Ukraine’s future aid could be part of talks; no concessions needed to start negotiations. Both… pic.twitter.com/GpS0xB7MaN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2025

"Путин не може да бъде по-щастлива - мисля, че в Москва пият водка направо от бутилката. Европа два пъти ще крои и веднъж ще реже, когато решава дали да споделя разузнавателни данни с нас - назначението на Тулси Габард начело на АНС ще е много разрушително за националната ни сигурност" - думи на бившия съветник на Тръмп Джон Болтън, след като и отявлен защитник на Путин застана начело на разузнаването на САЩ: Тулси Габард, която защити Путин за Украйна, официално е шеф на американското разузнаване

Trump’s former National Security Adviser John Bolton:



Putin couldn't be happier.



I tell you, they're drinking vodka straight out of the bottle in the Kremlin tonight. It was a great day for Moscow. pic.twitter.com/aOYXE5RM4R — Clash Report (@clashreport) February 13, 2025