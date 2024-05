Шолц с груба шега на гърба на украинците защо не е готов да им даде ракети "Таурус" (ВИДЕО)

След като му бе зададен директен въпрос от присъстващите защо Берлин все още не е започнал доставки на германските ракети с голям обсег на действие Taurus за Украйна, Шолц отговори следното:

"Има оръжия, които могат да бъдат доставени само ако се контролира всичко, което се прави с тях. И тук не може да се водят дебати като между приятели: "Ти какво, нямаш ли ми доверие?" Разбира се, аз имам доверие на приятелите си, но не бих започнал да раздавам всякакво оръжие на всички." След това саркастично изказване Шолц избухва в смях както се вижда от видеото от срещата. Изявлението му обаче бе посрещнато доста негативно в Германия и бе окачествено като меко казано неуместно.

Така например, колумнистът на вестник BILD Юлиан Льовенич директно го нарече "безвкусна шега за сметка на украинците" като допълни:

"Шолц се смее на собствената си шега в момент, когато украинците всеки ден се сблъскват със смъртта от руските ракети и много разчитат Taurus да прекъсне логистичните пътища на Путин. Ефектът от тази смехотворна реч е, че канцлерът пак критикува украинците при все, че ги смята за приятели. Но очевидно не им се доверява достатъчно, за да им достави оръжията, от които се нуждаят."

Scholz rudely ridiculed Ukraine's requests for Taurus missiles. On Sunday, the German Chancellor met with residents of the city of Lüneburg. They asked Olaf Scholz why Berlin does not supply German long-range Taurus missiles to Kyiv. The other day they published a full video… pic.twitter.com/93CbKnFRg5