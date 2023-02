Швеция се присъединява към коалицията "Леопард" - праща танкове на Украйна

„Швеция се присъединява към „семейството Леопард“ в подкрепа на Украйна чрез шведските танкове Leopard 2“, написа той в Twitter.

„Днешният военен пакет също така включва допълнителни компоненти за противовъздушна отбрана. Ще продължим да помагаме на Украйна да спечели войната“, добави Кристерсон навръх годишнината от началото на руската инвазия.

Sweden is joining the "Leopard family" in support of Ukraine, through Swedish Leopard 2 tanks. Today's military package also includes further air defence components. We will continue to help Ukraine win the war.