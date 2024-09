Сикорски към Русия: С украинските деца правите същото, което германските нацисти правеха с вашите (ВИДЕО)

Полският министър Радослав Сикорски изброи в речта си пред Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк някои от лъжите на постоянния руски представител в ООН Василий Небензя.

Една от тях е твърдението на Небензя, че Русия не бомбардирала цивилни цели в Украйна. Като пример Сикорски даде неотдавнашното си посещение в Лвов, където лично е видял пораженията от руска ракета върху жилищна сграда. Припомняме, че това е един от многобройните удари, при които загинаха деца.

Сикорски подчерта, че Русия отвлича украински деца и ги отвежда на руска територия, където целенасочено се опитва да ги превърне в руснаци като им "промива мозъците, за да бъдат лишени от спомени и национална идентичност".

"По какво се различава това, което правите с отвлечените украински деца, от онова, което германските нацисти направиха с вашите и нашите деца?", обърна се Сикорски към Небензя. "Това е срам за Русия, който няма да бъде простен или забравен", добави той.

Той опроверга и лъжата на руския представител, че СССР не бил сътрудничил на нацистите по време на нахлуването в Полша през 1939 г.

