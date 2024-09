Руска ракета уби цяло семейство, само бащата оцеля (СНИМКИ)

Цяло многодетно семейство, с изключение на бащата, е било убито при сутрешната руска ракетна атака, която порази и западния украински град Лвов.

Загинали са майката Евгения и трите ѝ дъщери - Ярина, Дария и Емилия, уточни кметът на града Андрий Садовий в личния си канал в Телеграм. Ярина е била най-голямата, на 21 години, и е работила за кметството, по младежки инициативи. Другите две деца са на 14 и 7 години. Бащата Ярослав е единственият оцелял.

"В центъра на Европа Русия изтребва цели семейства украинци. Руснаците убиват нашите деца, нашето бъдеще. Не знам с какви думи да подкрепя бащата Ярослав", пише Садовий.

Жертвите на руската атака са 7, ранени са 53-ма души. Още: Русия пак засипа Украйна с купища ракети и дронове (ВИДЕО)

A heartbreaking scene shows a father being rescued from the rubble after reportedly losing his children and wife in a Russian attack. In Lviv, emergency rescue operations have concluded following the morning strike. A total of 7 people were killed, including children, and 64… pic.twitter.com/uar0eUQLri