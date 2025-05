Силяновска на аудиенция при папа Лъв XIV (ВИДЕО)

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова е на аудиенция при папа Лъв XIV. Това става в рамките на посещението ѝ в Италия и Ватикана начело на държавно-църковна делегация по повод събитието „Македония в чест на Свети Кирил“, предаде БТА.

След края на аудиенцията Силяновска-Давкова представи членовете на предвожданата от нея църковна делегация пред папа Лъв XIV, след което двете страни си размениха подаръци. Силяновска-Давкова подари на папата дъбова дърворезба, изобразяваща библейски мотиви, отбеляза МИА. Още: Силяновска: Европейският съюз се меси във вътрешните работи на Северна Македония

По-късно Силянова-Давкова се срещна и с държавния секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин, на когото Силянова-Давкова подари златна ритуална маска, ценен предмет използван при погребални ритуали в миналото.

Президентът на Северна Македония ще проведе двустранна среща в Рим и с италианския президент Серджо Матарела.

This morning, Pope Leo XIV met with the President of the Republic of North Macedonia, Gordana Siljanovska-Davkova, in the Apostolic Palace.



The two exchanged gifts before the President met with Archbishop Paul Richard Gallagher, the Vatican Secretary for Relations with States. pic.twitter.com/tovIDlAIPL