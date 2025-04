Силни бури връхлетяха Гърция, затворени са пътищата на Халкидики (ВИДЕА)

Силни бури връхлетяха Гърция. В части от страната бе издаден червен код след проливните дъждове в последните дни. Особено тежко е положението на островите Миконос, Парос, Самос и Крит. Силни морски бури спряха движението на фериботи към островите в Егейско море. Днес се очаква дъждовният фронт да обхване Северна Гърция, Източна Гърция и части от Пелопонес. В Халкидики прогнозата е за 100 литра дъжд на квадратен метър, като тази нощ са затворени пътищата, съобщи БНР.

