Силни взривове в Одеса, Русия отново атакува града с десетки дронове (ВИДЕО)

Силни взривове отекнаха в Одеса, четвърта поредна вечер градът е атакуван с дронове, съобщи кметът Геннадий Труханов в приложението "Телеграм". Регионалните власти призоваха гражданите да останат в бомбоубежища до отменянето на тревогата.

Odesa and the region have been under attack by UAVs for the fifth night in a row 😔

Explosions are heard. DTEK in the morning reported that the russian federation had already damaged the sixth energy facility in Odesa

The UAV attack continues. There is a huge cloud of black smoke… pic.twitter.com/vwJMNdrHDf — Anastasia (@Nastushichek) March 7, 2025

Най-малко 10 дрона атакуват градовете Одеса, Черноморск, Южни от акваторията на Черно море, съобщиха местни канали в "Телеграм". Сирените бяха задействани в 20:29 часа (и българско време).

A MUST SEE 💥💥💥💥



A SHAHED DIVES INTO A GAS STATION IN FRONT OF CAR



ODESA FRIDAY NIGHT OF TERROR pic.twitter.com/NYzaXZajpO — 🌻🇺🇦Ukraine Diary. 🇷🇴🇫🇷🇺🇸🇬🇧 No Surrender (@UkraineDiary) March 7, 2025

В резултат на падането на отломките от дроновете пламнаха промишлена сграда и бензиностанция. Има щети и разрушения, информацията за пострадалите се изяснява.

Here’s what the threat has done, just hours later. Russia pounds world port Odesa in #Ukraine which exports grain and other commodities worldwide - including to nations on the brink of famine. It’s, by far, one of the longest & most intense attacks. I was there to witness… https://t.co/IXvhe49UU7 pic.twitter.com/dqGRHrpNLK — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) March 7, 2025

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Shahed debris raining down on Odesa pic.twitter.com/x6P3eGeAt7 — 🌻🇺🇦Ukraine Diary. 🇷🇴🇫🇷🇺🇸🇬🇧 No Surrender (@UkraineDiary) March 7, 2025