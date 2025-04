Силно земетресение удари Турция, и в България го усетихме

Мощно земетресение разтърси северозападната част на Турция в 12,49 ч. местно време (GMT+3). Евро-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC) регистрира магнитуд на земетресението от 6,2. Земетресението е станало във вътрешността на Мраморно море, край Силиври в покрайнините на Истанбул, и е било силно усетено в съседните провинции, съобщават турските медии. Според различни данни магнитудът е бил между 5,9 и 6,2 по Рихтер.

A strong earthquake with a magnitude of 6.2 struck Istanbul, according to Turkey's Disaster and Emergency Management Presidency. The German Research Centre for Geosciences recorded it at 6.02 magnitude with a depth of 10 km.



Buildings in Istanbul shook, and many…

За момента няма данни за нанесени щети или пострадали вследствие на земетресението, но се очаква тепърва да постъпва такава информация.

6.2 EARTHQUAKE SHAKES ISTANBUL



A 6.2 magnitude earthquake hit near Istanbul, centered in the Sea of Marmara.



It gave the city a good shake, but no injuries or damage have been reported so far.



Turkey's emergency agency is keeping an eye on things.



Source: Associated… pic.twitter.com/z7qNyNZuz9 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 23, 2025

Според турските медии има проблеми с електричеството в Истанбул, а много хора са в паника и не искат да се връщат на закрито. Улиците са изпълнени с хора. След основното земетресение са последвали до момента 6 вторични труса, като някои от тях са с магнитуд 5 по Рихтер.

6.2 Earthquake in Istanbul, Turkey

All networks are currently down, people are scared to go back to their homes

There were 6 stronger aftershocks.

Появиха се кадри от Мраморно море, заснети по време на земетресението. На тях ясно се виждат вълните, образувани от разместването на земните пластове.

WILD FOOTAGE



The Sea of Marmara during the 6.2 magnitude earthquake in Istanbul, Turkey moments ago

Кореспондент на BBC в Истанбул разказва, че е усещала много земетресения, но толкова силен трус никога.

Усетено е сериозно и в България

Земетресението е усетено на много места и в България, като хора от района на Варна и Бургас пишат в социалните мрежи, че са се притеснили. Според свидетелски разкази по високите етажи в Бургас трусът се е усетил силно и много хора са се изплашили.

Около 30 секунди е продължило природното бедствие, а множество алармени инсталации са се включили.

Снимка: Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН

От Националния Институт по Геофицика, Геодезия и География към БАН пишат в своята Facebook страница: "Земетресение с магнитуд М=6.3 е регистрирано в района на град Силиври, Турция. По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, събитието от 23 април 2025 г., от 12:49 часа българско време е с епицентър на 140 км от град Малко Търново, на 200 км от град Бургас и на 460 км от град София. До момента има данни земетресението да е усетено на цялата територия на страната. В градовете като: Бургас, Варна, Шумен, Стара Загора и София."

Сигнали от Пловдив, Асеновград, Хасково, Провадия, Добрич, Русе, Разград, Кърджали, Търговище, Враца и други градове, че земетресението е усетено валят в социалните мрежи. Хората са притеснени, но не се споменава да има щети. Някои хора твърдят, че са получили "съобщение от Android" малко преди да се усети трусът.

Според други съобщения в интернет хора са били предупредени от системата BG-ALERT около минута преди реално да усетят труса.

