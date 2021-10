Силвио Берлускони навършва 85 години

Силвио Берлускони е роден на 29 септември 1936 г. в Милано. Определението „човек, който се е самосъздал” му подхожда идеално. След повече от 20 години успешна предприемаческа дейност в строителния бизнес и телекомуникациите, вече милионер, Берлускони се насочва към политиката и стана премиер за първи път през 1994 г.

Ad exec booted over this controversial Ford Figo ad featuring Silvio Berlusconi and tied women http://t.co/xEkCCl22if pic.twitter.com/x0lr55abue