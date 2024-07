Системата за ПВО край двореца на Путин във Валдай се появи на Google maps

През март 2024 г. близо до резиденцията на Владимир Путин във Валдай е монтирана кула със система за противовъздушна отбрана "Панцир-С1", съобщава Радио "Свобода", цитирано от NEXTA.

Системата за противовъздушна отбрана се вижда от въздуха - в момента можете да я разгледате чрез google maps.

"Панцир" е инсталиран на остров Рябинови, на 3,7 километра от резиденцията на Путин.

Журналистите разбраха датата на ПВО благодарение на архивирани сателитни снимки за пролетта на 2024 г.

