След Байдън и Кристалина Георгиева отиде в Киев при Зеленски (ВИДЕО)

Георгиева дойде в украинската столица веднага след като там пристигна и американският президент Джо Байдън.

Volodymyr Zelenskyy also met today with Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund. pic.twitter.com/bHMFLYE0Ud