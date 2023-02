Байдън обеща още оръжия на Зеленски: "Вие успяхте, а Путин сгреши жестоко" (ВИДЕО)

На съвместен брифинг с украинския президент Володимир Зеленски държавният глава на Щатите заяви, че пакетът ще включва повече военно оборудване, включително артилерийски боеприпаси, повече противотанкови ракети Javelin, ракетни системи HIMARS, гаубици и радари. Помощта ще бъде обявена официално във вторник.

#Biden, during a meeting with #Zelenskyy, said #Ukraine would receive a new $500 million military aid package that would be announced on Tuesday. It will include #HIMARS, ammunition, anti-tank systems and radars. pic.twitter.com/SjKWRtqHhn — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2023

Зеленски заяви, че двамата с Байдън са разговаряли за "оръжия с голям обсег на действие и оръжия, които все още могат да бъдат доставени на Украйна, въпреки че не са били доставяни преди", съобщи CNN.

В речта си Байдън заговори за устойчивостта на украинската съпротива в продължаващата вече почти година война срещу руския агресор. "Една година по-късно Киев устоява. И Украйна устоява. Демокрацията устоява", каза президентът на САЩ.

"Това е най-голямата сухопътна война в Европа за последния 3/4 век. И вие успяхте в нея, противно на всички очаквания, освен вашите собствени. И съм сигурен, че ще продължите да печелите", заяви още той.

Footage of Joe #Biden's historic visit to the warring capital of #Ukraine.



Meanwhile, #Putin did not even dare to approach the front line during the entire war. pic.twitter.com/rzu7jHm0vH — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2023

Джо Байдън заяви, че е решил да посети Киев, за да потвърди "непоколебимата" подкрепа на САЩ за Украйна. По време на историческата си визита, станала след няколко поредни покани от украинска страна, той обяви и че ще има нови санкции срещу Русия.

"Докато светът се подготвя да отбележи годишнина от бруталното нахлуване на Русия в Украйна, днес съм в Киев, за да се срещна с президента Зеленски и да потвърдя отново нашия непоколебим и неотслабващ ангажимент към демокрацията, суверенитета и териториалната цялост на Украйна", заяви Байдън в изявление, разпространено от Белия дом.

"Когато Путин започна инвазията си преди почти една година, той смяташе, че Украйна е слаба, а Западът е разделен. Мислеше, че може да ни надвие. Но той сгреши жестоко", каза Байдън. "Целта на Путин беше да изтрие Украйна от картата", допълни той, но отбеляза, че "руската икономика сега е изолирана и има сериозни проблеми".

⚡️There are hard days, weeks and years ahead. Putin’s goal is to erase Ukraine from the map — Biden pic.twitter.com/pP2sHjsjVN — War Monitor (@WarMonitors) February 20, 2023

По-късно тази седмица правителството му "ще обяви допълнителни санкции срещу елити и компании, които се опитват да избегнат или подкрепят руската военна машина", добави той.

Байдън се срещна със Зеленски, както и с първата дама Олена Зеленска, в президентския дворец в Киев в понеделник. Историческата визита, която не беше обявена предварително, идва само дни преди годишнината от нахлуването на Русия в Украйна. В Киев е и съветникът по национална сигурност на Белия дом Джон Съливан.

"Смятах, че е от решаващо значение да няма никакво съмнение, никакво съмнение относно подкрепата на САЩ за Украйна във войната", каза президентът на Щатите пред Зеленски. "Украинският народ се активизира по начин, по който малко хора някога са го правили в миналото".

"При всички разногласия, които имаме в нашия Конгрес по някои въпроси, има значително съгласие по отношение на подкрепата за Украйна", допълни той, след като някои републиканци оказват съпротива срещу продължаващата подкрепа за Киев.

A video of Joe Biden's visit to Ukraine.



1/4 - The moment when Biden arrived and was welcomed by Zelenskyi and his wife. Shortly after he met with Ukrainian officials. pic.twitter.com/3iIxmiD32T — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 20, 2023

"Хубаво е да се върна в Киев", каза Байдън още при пристигането си, цитиран от CNN. Той беше посрещнат от посланика на САЩ в Украйна Бриджит Бринк. Кортежът му пристигна в Мариинския дворец малко след 8:30 ч. местно време. Там бе посрещнат на входа от Зеленски и съпругата му.

"Благодаря ви, че дойдохте", каза украинският президент, като подаде ръка на Байдън. "По-важното е: Как са децата?", попита Байдън, като в същото време добави: "Удивително е да ви видя". Президентът на САЩ отбеляза, че това е осмото му посещение в града. "Всеки път е по-значимо", каза той и добави, че целта на визитата е да предаде на Зеленски, че САЩ са "тук, за да останат". "Ние няма да си тръгнем", каза Байдън.

Малко след това в Киев и в почти цяла Украйна се активираха сирени за опасност от въздушна тревога.

Що се отнася до посещението на президента на САЩ то се пазеше в тайна. Air Force 1 отпътува от базата "Андрюс" в Мериленд под прикритието на тъмнината в 4:15 ч. в неделя. На репортерите на борда на самолета не им е било позволено да носят със себе си устройства, пише CNN. Публичният график на Байдън не отразяваше пътуването, а служители на Белия дом многократно заявяваха миналата седмица, че посещение в Украйна не се планира.

Зеленски заяви, че резултатите от днешната среща ще се видят на бойното поле. Според него с това Украйна се доближава все повече до победата.

В края на тази седмица Джо Байдън ще посети Полша, където ще отбележи 1 г. от руската инвазия.

