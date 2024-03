След Приднестровието: Още един молдовски регион поиска "защита" от Русия

Още: Война в Молдова? Приднестровието помоли Путин за "помощ" и "защита" (ВИДЕО)

Гуцул се срещна с председателя на Съвета на федерацията на Русия Валентина Матвиенко и заяви, че правата на региона "се потискат от Молдова, това преминава всички граници и регионът моли за подкрепа от страна на Русия".

По-рано молдовският президент Мая Санду съобщи, че в Гагаузия се провежда мащабна пропагандна кампания от страна на Москва срещу ръководството на страната и ползите от ЕС, предаде беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

