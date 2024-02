Война в Молдова? Приднестровието помоли Путин за "помощ" и "защита" (ВИДЕО)

Става въпрос за промените в Митническия кодекс на Молдова, които влязоха в сила от 1 януари 2024 г. и с които се налагат мита на стоките от Приднестровието.

Днес, 28 февруари, за първи път от 18 години в отцепническия регион се провежда конгрес на депутатите от т.нар. „Приднестровска молдовска република“. Слухове от последните седмици сочеха, че на срещата от партията ще поискат диктаторът Владимир Путин да приеме Приднестровието в състава на Руската федерация.

In unrecognized Transnistria, a "congress of deputies of all levels" is gathering, which has not been held for 18 years The congress is taking place in the Palace of the Republic in Tiraspol.

"Молдова на практика започна икономическа война срещу Приднестровието, като умишлено създаде предварителни условия за бюджетен дефицит в размер на милиони долари". Това е едно от обвиненията срещу властите в Кишинев в резолюция, гласувана днес на т.нар. конгрес на "местните изборни служители от всички нива", проведен в Тираспол.

В резолюцията се предлага да бъде изпратено искане до Съвета на федерацията и Държавната дума на Русия за "прилагане на мерки за защита на Приднестровието в условията на засилващ се натиск от страна на Молдова", цитира документа молдовската медия Jurnal.md.

"В Приднестровието живеят повече от 220 хиляди руски граждани. Русия участва в мироопазващата мисия в Днестър и е гарант и посредник в преговорния процес", се казва в резолюцията на т.нар. конгрес.

В резолюцията дори е призован Европейския парламент - "да се предотврати натискът от страна на Република Молдова и нарушаването на правата и свободите на приднестровските граждани".

‼️ Deputies of the unrecognized #Transnistria appealed to #Russia with a request to "protect the region in conditions of increased pressure from Moldova"



The adopted resolution includes an appeal to the Federation Council and the State Duma, but only asking for help in the…