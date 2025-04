След пукнатините: Дойде и земетресението

След появата на тектонични пукнатини в село Вутос на остров Крит, тази сутрин земетресение е разтърсило острова на Гърция. Трусът е бил с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) в платформата Х (бивш Twitter). Няма данни за щети и пострадали, но така или иначе по-рано гръцките власти обявиха извънредно положение заради пукнатините.

