След руската атака с "Шахед"-и по Украйна: Откриха паднал дрон в Молдова

Националната полиция на Молдова информира, че днес, 10 ноември, около 10:00 ч. местно време е била уведомена от жител на село Фарладени за паднал дрон в близост до населеното място.

Информацията е била незабавно предадена на компетентните органи, а в района, където е паднал дронът, е бил ограничен достъпът на граждани.

На мястото на инцидента присъстват всички специализирани служби, а специалистите от секция „Технически експлозиви“ на Центъра за техническо-криминални и криминалистически експертизи ще разследват безпилотния самолет, съобщава местното издание Jurnal.md. Не се съобщава за щети и ранени.

Unknown drone found in Moldova



The drone was discovered in the village of Firladeni and is being examined by explosives experts.



Earlier today, during a Russian attack, 10 UAVs exited Ukrainian airspace, heading toward Moldova, Belarus, and Russia.