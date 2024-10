След сбогом за пореден руски Су-34: F-16 го свали, западните изтребители са на лов - руски жалейки

Руски изтребител-бомбардировач Су-34 е бил свален днес в Украйна. Това потвърждава свързваният с руските ВВС руски телеграм канал Fighterbomber - смята се, че той е поддържан от пенсиониран руски военен пилот, името му е Иван Иванов (вероятно препратка към Джон Доу на английски т.е. човек с неустановена самоличност).

Су-34 се използва от руските ВВС най-вече за мисии, при които се изпълняват бомбардировки с авиационни бомби.

Новината за свалянето на поредния такъв самолет предизвика коментари в руските военно-пропагандни телеграм канали. Най-уплашеният - че Су-то е свалено от изтребител F-16. "Скоро ще има повече такива загуби - НАТО пусна F-16 на лов. Ще намалеят хвърлените по хохлите (бел. ред. - обидно име за украинците, дадено от руснаците, защото не изричат звука "г" и го заменят с "х") авиационни бомби и ще се увеличат жертвите на нашата пехота":

Russian channels already claiming it was an F-16 that shot down the Russian fighter jet 🙃



"Our Su-34 was shot down. The crew was killed. The airplane was shot down while dropping glide bombs, about 50 km from the front line. Our Su-34 was shot down apparently by an F-16, which… pic.twitter.com/90rBbKCUi3