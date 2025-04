След серия взривове: Огромни щети в голям руски склад за оръжие, пълен с ракети и бомби (СНИМКИ)

Вече има по-точни оценки на поредното голямо военно унижение за Русия във войната в Украйна. Става въпрос за взрива в огромния оръжеен склад в района на град Киржач, Владимирска област - там се намира 51-ви арсенал на руските ракетни войски, а по споделени в информационни източници данни той има капацитет да побере 270 000 тона оръжие. По украински данни в момента на взривовете там е имало поне 105 000 тона оръжие - различни видове ракети и бомби.

Още: Един от най-големите руски складове за боеприпаси гърми жестоко, тече евакуация (ВИДЕО)

Според един от известните OSINT анализатори MT Anderson, поразената от взривовете и пожарите площ на арсенала е около 30% т.е. около 1 квадратен километър от общо 3,5 квадратни километра. Оценката е направена на база сателитни снимки - от европейския сателите Sentinel 1, част от програмата "Коперник" на ЕС. OSINT анализаторите са хора, които събират данни от публични източници и правят анализи.

🚨update🚨

🇷🇺51st GRAU Arsenal🇷🇺

Sentinel 1 Synthetic Aperture Radar gives a better view of potential damage



Obvious geometric changes based on the reflected signals back to the 🛰️ ➡️ 17 Apr vs 23 Apr



I've overlaid the area on both Google Maps and the 50cm📷 from 26 Oct 2024 https://t.co/KKFR6CNmRG pic.twitter.com/V8I4capWkT