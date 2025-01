След украинските дронове: 800 000 тона гориво загуба и пет дни пламъци в Енгелс (ВИДЕО)

Украинският удар по депото за горива "Кристал" на Росрезерв в руския град Енгелс, което осигурява горива за руската военна авиация и специално за авиобазата "Енгелс-2" със стратегически бомбардировачи Ту_95 и Ту-160 според губернатора на Саратовска област Роман Бусаргин е унищожил 3 масивни резервоара за гориво (120 000 кубически метра всеки) и е повредил още 6. Вече са изгубени приблизително 800 000 тона гориво.

Пожарът все още продължава, но губернаторът Роман Бусаргин твърди, че огънят "намалява" - в серия от съобщения в канала си в Телеграм той обясни как реално е оставено каквото гори да изгори.

В града беше въведен извънреден режим. Той не е отменен официално, а още в първия ден двама служители на Министерството на извънредните ситуации загинаха при гасенето на пламъците.

🔥 Fifth day in a row: oil depot in Engels, Russia, is still burning



Roman Busargin, Governor of the Saratov Region, announced on January 12 that efforts to extinguish the fire at an industrial facility in Engels, which started after a Ukrainian drone attack on January 8, are… pic.twitter.com/nuQxziOQuJ