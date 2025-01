Втори ден огромен резерв с горива за руската военна авиация гори с всичка сила (ВИДЕО)

"Експертите обясняват, че процесът на изгаряне отнема известно време. Ситуацията е под контрол". Това са думи на губернатора на Саратовска област Роман Бусаргин, който обяснява защо вече втори ден гори най-голямата руска база с петрол и горива, където се съхранява гориво и за тежките руски бомбардировачи, базирани в руската военна авиобаза "Енгелс-2".

Пожарът стана факт, след като Украйна успя да организира поредна успешна атака с дронове срещу мощност на руската петролна индустрия. Този път определено обаче успехът на операцията е огромен, защото пряко засяга способността на Русия да използва част от военната си авиация.

"Подчертавам, че няма заплаха за жилищните сгради. Специалистите на Роспотребнадзор продължават да наблюдават качеството на въздуха в района на пожара, не са установени нарушения. Въведеното извънредно положение е необходимо преди всичко на аварийните служби, за да консолидират максимален брой сили и средства, участващи в ликвидацията на пожара", уточнява Бусаргин.

The oil depot in Engels struck by Ukrainian drones is still burning. Firemen are unable to contain the fires. pic.twitter.com/MZytx98pLn