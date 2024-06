След Вучич: И Фицо помага със снаряди на Киев. Путин иска повече, отколкото има в Украйна (ВИДЕО)

Според местното издание "Правда" Пелегрини е заявил на пресконференция с чешкия президент Петр Павел в Прага, че Братислава подкрепя Киев например и в доставките на електроенергия, за да се предотврати сривът на украинската енергийна система. Държавният глава също така потвърди, че Словакия подкрепя чешката инициатива. Припомняме, че първите боеприпаси от нея вече пристигнаха в Украйна: Първите снаряди от чешката инициатива са в Украйна: "Вече няма глад за боеприпаси".

"С нашите производствени мощности ние ще допринесем значително за успеха на чешката дейност в областта на боеприпасите. Словакия е увеличила производството в своите заводи, където се произвеждат или възстановяват боеприпаси от необходимите калибри", заяви Пелегрини.

Новината е важна, защото правителството на словашкия премиер Роберт Фицо досега почти винаги е изразявало твърда позиция срещу изпращането на оръжия за Украйна, срещу членството на Киев в НАТО и срещу европейските санкции към Русия. Фицо обаче допускаше словашките оръжейни заводи да изнасят без ограничения.

Помощта на Братислава идва след новината, че още една по-скептична към ЕС и по-близка до Русия държава - в лицето на Сърбия - помага на Украйна с военни доставки, макар и непряко: Сърбия няма да ограничава продажбата на оръжия за Запада, макар те да отиват в Украйна.

Първата пратка артилерийски боеприпаси, закупени от страни извън ЕС в рамките на т.нар. чешка инициатива, успешно пристигна в Украйна, съобщи по-рано министър-председателят на Чехия Петр Фиала. Следващите доставки са планирани за юли, като се очаква до края на годината Украйна да получи около половин милион боеприпаси. Припомняме, че през март Чехия събра финансиране за покупка на 800 хиляди боеприпаса за Украйна извън рамките на ЕС, защото капацитетът на индустрията в блока към момента не е достатъчен. В инициативата участват поне 18 държави. Снарядите включват 500 000 броя с калибър 155 мм и 300 000 броя с калибър 122 мм. Цената им е около 1,5 млрд. евро, според Financial Times.

Мир в Украйна - режимът в Кремъл отново демонстрира наглост

Руският външен министър Сергей Лавров отново заяви, че Русия не се интересува от преговори, ако те няма да доведат до украински териториални отстъпки извън частите на Украйна, които руските сили вече са окупирали. Лавров изнесе реч на международен политически и икономически форум на 26 юни. В нея заяви, че Русия е отворена за диалог с Европа само "въз основа на признаването на териториалните реалности", залегнали в руската Конституция. Той отхвърли призивите на Запада войната, подпалена от диктатора Владимир Путин, да приключи с възстановяването на цялата законна суверенна територия на Украйна. Лавров се позовава на руските конституционни разпоредби, според които административните граници на Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска област се считат за руска територия. Коментарите му подчертават, че Кремъл разглежда всякакви преговори по условията на Украйна както като противоконституционни, така и като несъвместими с руското законодателство. Този подход "всичко или нищо" повтаря исканията на Путин от 14 юни Украйна да се "изтегли напълно" от цялата територия на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, преди Русия да обмисли какъвто и да е вид "мирни преговори". Припомняме, че Руската федерация няма 100-процентов контрол над нито една от незаконно анексираните четири територии: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО).

Както Лавров, така и Путин ясно заявиха, че единственото крайно състояние на войната, което Кремъл предвижда, е териториалната капитулация на Украйна, като силно подчертаха факта, че Русия не се интересува от добросъвестно водене на преговори и се позовава на понятията "мирни планове" и "преговори" само за да убеди партньорите на Украйна да я насърчат да направи превантивни отстъпки по отношение на своя народ и международно признатата си територия. Изричното споменаване от страна на Лавров на преговорите с Европа, а не с Украйна, е в унисон с продължаващия фалшив наратив на Кремъл, че няма легитимни украински власти, с които Русия може да преговаря, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Войната в Украйна - какво се случва на фронта?

Сводката на Генералния щаб на украинската армия от снощи, 26 юни, показва, че през изминалото денонощие по протежение на целия фронт са се състояли 116 бойни сблъсъка - т.е. със 7 по-малко на дневна база. Руснаците са извършили над 2700 обстрела по украинските позиции.

Най-висока интензивност на сраженията, както винаги, има в Покровското направление, Донецка област. Руските сили са извършили общо 37 нападения за денонощие. Най-голямата активност е в района на Очеретино - югоизточно от Новоалександровка, откъдето войските на Путин атакуват в различни посоки. Украинците са отблъснали 29 атаки, а останалите 8 продължават, по-конкретно край Евгенивка и Новоалександровка. Над 200 руски военни са били убити в това направление за едно денонощие, твърдят от генщаба на Украйна.

In a unique incident, the crew of a Bradley M2A2 IFV from the 47th Brigade shot down an enemy FPV drone using a Bushmaster gun, preventing an attack on their vehicle. This occurred in the Pokrovske sector, where Russian forces have been launching over a hundred FPV drones daily. pic.twitter.com/yKeAlJpiM3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2024

В Харковското направление "руските терористи 10 пъти, подкрепени от авиацията, щурмуваха позициите на нашите части в районите Вовчанск (Волчанск - на руски език), Липци, Сотницки казак и Глубоко. Във Вовчанск все още се водят двубои на три места", съобщи Генералният щаб на украинската армия снощи и добави, че са унищожени и повредени 40 единици въоръжение и военна техника на руснаците. "В Сотницки казак ситуацията се влоши след ротацията на частите, врагът действа в диверсионни групи, а не в линейни части“, допълват анализаторите от DeepState.

In Vovchansk, Ukrainian border guards targeted and struck a concentration of Russian forces, resulting in the destruction of at least two enemy soldiers. pic.twitter.com/q0q63pWlAV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2024

Руският пропагандист Семьон Пегов, който поддържа Телеграм канала WarGonzo, пише, че в направлението няма съществени промени - водят се тежки сражения в районите на Вовчанск и Глубоко. Според канала "Рибар" на бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук украинците са се опитали да преминат река Волча с до една мотопехотна рота. До 50 войници от украинските въоръжени сили били "унищожени" от артилерията и FPV дроновете на руските сили, твърди той. "Противникът продължава да струпва сили на десния бряг на река Волча. Ракетно оръжие унищожи два склада за дронове на украинските въоръжени сили с екипажи и транспорт. Противникът вкарва в боя леки стрелкови батальони, опитвайки се да увеличи натиска върху нашите позиции", пише "Рибар", без да предоставя конкретни доказателства.

Според украинския мониторингов проект DeepState през последните 24 часа има регистриран напредък на руснаците край Красногоровка. Става въпрос за Кураховското направление. Според генщаба на Украйна там е имало 8 бойни сблъсъка. Руснаците са се опитали да напреднат в районите на Невелско, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка. "Битката край Красногоривка продължава. Ситуацията е под контрол", написаха от Генералния щаб снощи.

В Красногоровка руските войски бавно, но сигурно напредват метър по метър в пределите на града, твърди Семьон Пегов. В Невелско няма промени, както и в Константиновка, добавя той. В района на Карловка боевете продължават в покрайнините на селото и от двете страни на язовира. Има тактически успехи на руснаците, смята WarGonzo. В Яснобродовка боевете продължават без съществени промени, а същото важи за Сокол, където украинските войски оказват "ожесточена съпротива".

Западно от Авдеевка предстоят сражения - настъплението на руските въоръжени сили се забелязва на южния сектор на фронта от Нетайлово до Карловка, пише "Рибар".

В Торецкото направление, открито съвсем наскоро от руснаците - южно от Часов Яр - продължават цели 6 бойни сблъсъка от общо 9, ако се съди по сводката на украинския генщаб. Любопитна информация дава пропагандният руски канал "Рибар": "Руските въоръжени сили наскоро възобновиха настъпателните операции, успяхме да стигнем до покрайнините на селището Железно. От гара Майорская също се образува фронтален излаз дълбоко в отбраната на противника на разстояние 1,7 км".

В Краматорското направление руснаците опитват да напреднат близо до Часов Яр. Продължават настъпателните им действия към източното предградие. "Водят се свирепи боеве", пише Пегов. Според "Рибар" северно от Часов Яр украинците са вкарали резерви и контраатакуват в района на Калиновка. Битката продължава в района на Клещеевка и Андреевка.

The Ukrainian town of Chasiv Yar has been almost completely razed to the ground by war... pic.twitter.com/D7qNECdjh3 — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2024

В Купянското направление руснаците са атакували 8 пъти, като 6 от атаките са без успех. Боевете продължават в околностите на Синковка и Степова Новоселовка, казват украинските сили. В Лиманското направление пък са били отблъснати 18 руски нападения в 6 различни населени места. Шест сблъсъка продължават – при Макиевка и Невского са 80% от атаките. И в Северското направление е напрегнато – 11 руски атаки е имало при Билохоривка, Спирно и Роздоловка, като повече от половината боеве продължават. В другите посоки няма значителни промени, твърди генщабът на Украйна.

В сектор "Времеевски", според "Рибар", украинските въоръжени сили са предприели няколко неуспешни контраатаки близо до Старомайорско и Урожайно, "включително с използване на бронирани машини".

Свалени ракети и дронове

Снощи Русия отново атакува Украйна с ракети и дронове. Украинските ВВС предоставиха повече информация какво са успели да свалят:

0/1 аеробалистична ракета Kh-47M2 "Кинжал"

4/4 крилати ракети "Калибър"

1/1 крилата ракета Х-59/69

23/23 безпилотни самолета "Шахед"

Last night, Russia attacked Ukraine with a mix of drones and missiles.



Shot down:

0/1 Kh-47M2 aeroballistic missile

4/4 Kalibr cruise missiles

1/1 Kh-59/69 cruise missile

23/23 Shahed drones pic.twitter.com/kJAbWQJTL2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2024

Междувременно украински дронове "Люти" бяха насочени към Русия. Руското военно министерство твърди, че 4 от тях са били свалени над Твер, 2 - над Москва, един - над Бeлгород, въпреки че общият брой на атакуващите безпилотни машини не е уточнен. В

град Редкино в Твер местните жители реагираха разнопосочно - от "пак удариха фабриката" до "достигна там, където трябваше". Там се намира "Редкинският изследователски завод", който произвежда химически продукти за авиационната и космическата промишленост.

Last night, "Lyuty" UAVs targeted Russia. Allegedly, 4 UAVs were shot down over Tver, 2 over Moscow, and 1 over Bilhorod, although the total number of UAVs is unspecified. In Tver's Redkino city, locals had mixed reactions, ranging from "they hit the factory again" to "it reached… pic.twitter.com/D27EY7P9Sj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2024

Има кадри и от удар по индустриалната зона в Шебекино - предградие на Белгород.