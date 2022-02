Словакия въведе извънредно положение заради бежанския поток (СНИМКИ)

"Целта на въвеждането на извънредно положение е създаването на условия за приемане на задължителни мерки за предотвратяване и намаляване на (негативните) последици от извънредните събития във връзка с масовия наплив на чужденци на територията на Словакия", се посочва в постановлението на правителството, цитирано от БТА.

Словакия ще изпрати артилерийски боеприпаси и гориво на стойност 11 млн. евро (12,39 млн. долара) на Украйна, каза днес министърът на отбраната Ярослав Над, цитиран от Ройтерс.

Many people are heading to Poland, Moldova, Romania, Slovakia and Hungary while Poland said it will take in as "many as there will be at our border" https://t.co/mZrygb5SAu