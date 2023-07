Служител на "Вагнер": Аз подадох жалбата срещу Игор Гиркин

ОЩЕ: Арестуваха символа на руския сепаратизъм в Донбас Игор Гиркин, ФСБ провежда обиски

"Да, преди четири дни написах жалба срещу Стрелков до прокуратурата. И да, аз наистина съм служител на ЧВК "Вагнер", два пъти съм ходил в командировка като хирург", каза Петровски, цитиран от беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Dmitry Petrovsky, a former Yaroslavl deputy and employee of the PMC "Wagner", has filed a complaint against Girkin (Strelkov)



"Yes, I wrote a complaint against Strelkov to the prosecutor's office four days ago. And yes, I am indeed an employee of PMC "Wagner", twice went on a… pic.twitter.com/2OMOZBlmJ7