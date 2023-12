Снежна буря прекъсна електрозахранването в Естония, десетки хиляди хора без ток поне още ден (СНИМКИ)

Близо 9000 домакинства в цялата страна са без ток. Продължителният обилен снеговалеж е съборил дървета върху електропроводите, което е довело до проблеми с електрозахранването, съобщи "TVP World". В няколко региона на страната са затворени училищата.

Правителствени служители обвиниха държавната компания Elektrilevi, че не се е подготвила за тежките метеорологични условия.

Още: Естония укрепи част от границата си с Русия

Според Elektrilevi възстановяването на електрозахранването ще бъде възможно най-рано на 15 декември, но заявиха, че не са оптимисти дори за този срок.

"Повече от 20 000 километра електропроводи минават през гористи местности, което ги прави уязвими за повреди, предизвикани от дървета", обясни главният изпълнителен директор на Elektrilevi.

Той допълни, че е потърсена помощ от Латвия за отстраняване на щетите.

Снеговалежите в Естония продължават вече от дни. Ето как изглежда зимният пейзаж в балтийската държава:

Още: И Естония обмисля затваряне на границата си с Русия

Check out this frost from Kellavere hill, #Estonia 6.12.2023. Amazing! pic.twitter.com/BLRiLzWyhC

#Estonia is like a fairy tale at the moment. Frosty car drive through Edru village this afternoon 5.12.2023. pic.twitter.com/aKCUKs9JTz