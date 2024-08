"Специална украинска операция в Русия": 15 км пробив в Курска област, паникьосват се Z-блогъри

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) успяха за малко повече от денонощие да напреднат с 15 километра на руска територия, в Курска област. Това твърди руският военен блогър и пропагандист Юрий Подоляк, цитиран от друг руски военно-пропаганден телеграм канал в лицето на "Два майора": От "отблъскваме украинската атака" до "чеченците бягат, ВСУ пробиват": Курска област сега (ВИДЕО)

За отбелязване е, че "Два майора" публикува същата информация малко по-рано тази сутрин, но явно за да я подкрепи, препубликува и информацията на Подоляк. Ако това е вярно, за 24 часа украинската армия напредна на 50% от това, което руската постигна от нова година насам в Покровското направление като напредък – 30 километра. Според Юрий Подоляк, ВСУ продължавали да вкарват нови и нови резерви. На този фон, в официалния телеграм на руското военно министерство най-актуалната към момента информация е, че руската армия не допуснала пробив, а украинската изгубила вече 260 войници - интересно кой тогава продължава да се бие в Курска област. В контролираната изцяло от Кремъл руска информационна агенция ТАСС излезе информация, че губернаторът на Курска област Алексей Смирнов лично докладвал на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин какво става и че Путин "лично поел контрол", както и че на Курска област щяла да бъде оказана подкрепа "по всички направления":

Sudzha, Kursk region. Per Russian sources, the city has been mostly evacuated due to the ongoing Ukrainian operation. pic.twitter.com/AGkJ0O5NIW