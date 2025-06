Фамилия Белингам продължава да прави фурор на Световното клубно първенство - заформиха се интересни 1/8-финали

Немският гранд Борусия Дортмунд успя да победи южнокорейския Улсан ХД с минималното 1:0 в последен мач от група F на TQL Stadium в Синсинати на Световното клубно първенство в САЩ. Единственото попадение в мача отбеляза шведът Даниел Свенсон, а асистенция му даде новото попълнение на "жълто-черните" Джоб Белингам, който по-рано успя да вкара и дебютния си гол за отбора. А с победата Дортмунд успя да спечели група F и сега очаква на 1/8-финалите втория от група E, който преди изиграването на третия кръг е Интер, но е възможно да настъпи промяна.

Дортмунд тотално доминира в мача срещу Улсан, като създаде множество голови ситуации, но отбеляза само едно попадение. Пред малко над 8000 зрители "жълто-черните" показаха, че са по-класният отбор, макар и това да не се отрази в резултата. Попадението падна в 36-ата минута, когато Белингам намери Свенсон, а той с прецизен удар порази вратата на южнокорейците. Така фурорът на фамилия Белингам на турнира продължава, като Джуд също успя да се отчете с гол за Реал Мадрид по-рано в надпреварата.

В другия мач от групата Мамелоди Съндаунс и Флуминензе завършиха при резултат 0:0. Така Флуминензе отстъпи първото място и завърши на второ място в групата с 5 точки - на два пункта зад лидера Дортмунд. Мамелоди финишира трети с 4 точки, а Улсан остана без точки в актива си. По-късно през нощта ще се изиграят мачовете от група E, където Интер и Ривър Плейт ще си оспорват първото място, докато Монтерей ще се надява да победи Урава и да се намеси в битката за първите две места, тъй като е на две точки зад лидерите.

Ако не настъпят промени в настоящото класиране, то Интер ще срещне Дортмунд на 1/8-финалите, а Ривър Плейт ще играе с Флуминензе. Вече станаха ясни четири от 1/8-финалите на Световното клубно първенство, които може да видите в пълната програма на турнира.

