Срути се мостът "Карола" в Дрезден (СНИМКИ)

Голям участък от моста "Карола" в град Дрезден в Източна Германия се срути рано сутринта. За щастие няма пострадали хора, съобщиха спасителните служби.

Около 100-метрова част от моста, свързващ историческия стар град на Дрезден с другите части на града, се сгромоляса в река Елба през нощта, обяви пожарната служба в града. Районът е отцепен, а движението по реката - забранено.

Причината за срутването все още е неизвестна.

Частта от моста, която се е срутила, е била тази, предназначена за трамвайни линии и пешеходно движение. Освен това са повредени и две отоплителни тръби, което е прекъснало централното отопление в района.

