Бившият губернатор на Курска област и министър на транспорта на Русия Роман Старовойт отново потвърди фактите за грабежи в изоставените селища на среща. Това той призна на среща с жители на пограничния регион, съобщават местни медии.

По думите му заграбеното имущество се връща на хората.

Вчера подобно изявление направи Павел Золотарев, ръководител на Глушковски район на Курска област. В същото време в понеделник ТАСС публикува текст, според който къщите в село Глушково са били плячкосани от украинските военни. Глушково обаче никога не е било под контрола на ВСУ.

"Russian military officers are engaged in looting in Kursk region." - ex-governor Starovoit.



Former Kursk Region governor and Russian Transport Minister Roman Starovoit has once again confirmed the facts of looting in the abandoned settlements at a meeting with residents of the… pic.twitter.com/at4D7tSJLx