Столтенберг: НАТО подкрепя териториалната цялост на Грузия (ВИДЕО)

"Южна Осетия и Абхазия са част от Грузия“, подчерта Столтенберг. Той призова Русия да отмени признаването на грузинските територии Южна Осетия и Абхазия като независими държави и добави, че организацията на руски избори в окупираните части на Грузия и Украйна е напълно незаконна. „Президентските избори в Русия очевидно не бяха нито свободни, нито честни“, каза Столтенберг. ОЩЕ: България осъжда изборите в окупираните от Русия територии на Украйна

🇷🇺The Russian presidential elections held in Abkhazia and South Ossetia, as well as in the territories of Ukraine occupied by Russia, are illegal - Stoltenberg pic.twitter.com/IhR9jOcgQr