Столтенберг пилотира изтребител Eurofighter (ВИДЕО)

Още: Германският канцлер се качи на изтребител Eurofighter (СНИМКИ)

Столтенберг призна, че за пръв път пилотира подобен самолет и нарече полета си "страхотно преживяване". Генералният секретар обясни, че по време на полета на два пъти е поел сам контрола над изтребителя.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg flew a German Eurofighter for the first time at the Lage airbase in Germany



Stoltenberg called his flight a "great experience". The secretary-general did not rule out that piloting the Eurofighter is what he will do after ten years in… pic.twitter.com/5yPxkLnXdr