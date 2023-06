Столтенберг разкри какъв сигнал от НАТО може да очаква Украйна (ВИДЕО)

Той даде брифинг преди двудневната среща на министрите на отбраната от Алианса, която ще се проведе на 15-16 юни в Брюксел. "На срещата на върха във Вилнюс ще изпратим силен сигнал за подкрепа и солидарност към Украйна и ясно ще заявим, че бъдещето на Украйна е в НАТО", каза Столтенберг.

"Тази седмица министрите на отбраната също така ще обсъдят как да подсилим възпирането и отбраната на НАТО - с нов регионален план как да защитаваме териториита на Алианса със сили и способности", добави той.

