Стотици полски миньори стачкуват под земята заради екоплановете на ЕС

Миньори изчезнаха след трус в мина в Полша Спасители издирват деветима миньори, които липсват след труса в мина Рудна в югозападна Полша. „32 човека са в опасната зона в м...

Ден на национален траур в Полша Ден на национален траур в Полша бе обявен днес, съобщава НОВА ТВ. Ще бъде почетена паметта на загиналите 13 миньори в мина в Североизто...

#Poland “Polish coal miners expand underground protest against restructuring. 200 miners at mines owned by Poland’s biggest coal producer PGG who are protesting at government plans to restructure the industry refused to return the surface on Wednesday” https://t.co/vRJ2krGN57 pic.twitter.com/YbLcuP83Dy — Tomek Kniat (@tkniat) September 23, 2020

Протестът започна с около 100 стачкуващи в две мини в южния полски въглищен басейн Силезия в понеделник и още няколко мини се присъединиха.В петък се планира демонстрация в Руда Сласка, близо до една от мините, където стачката започна, въпреки продължаващите преговори между синдикатите и представителите на правителството. Синдикатите искат правителството да измести целта си за постепенно премахване на въглищата от 2050 до 2060 г. и предупредиха, че прибързаното затваряне на рудници ще има катастрофални икономически и социални последици.В зависимост от въглищата за 80 процента от нуждите си от електроенергия, Полша се нарежда сред членовете на ЕС, които са най-зависими от замърсяващото въздуха при използване изкопаемо гориво и все още има около 80 000 миньори. Член на ЕС с население от 38 милиона, Полша по-рано този месец изрази загриженост относно предложението на ЕС за повишаване на целта на блока до 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове от 40 на 55 процента.