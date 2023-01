Страх лозе пази: ПВО и пред резиденцията на Путин (ВИДЕО)

Според някои медии видеото е от 6 януари и е заснето в близост до селището Заречие, Одинцовски окръг. Предполага се, че наблизо (10 км) е разположен бункерът, в който се крие руският президент.

Припомняме, че на 19 януари ракетна система "Панцир-С1 беше инсталирана на покрива на една от сградите на руското военно министерство в Москва. Снимки и видео от инсталирането на зенитно-ракетния комплекс се появиха в социалните мрежи. Както и коментар в Twitter от беларуската опозиционна телевизия NEXTA - дали "министерството на убийствата" не се приготвя да посрещне кармата заради убийствата в Днипро?

In the #Moscow region, an air defense system was installed 10 kilometers from #Putin's residence in Novo-Ogaryovo. pic.twitter.com/0v3Nqj2RNt