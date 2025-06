Близо 5-часова драма и червен картон: Челси надигра Бенфика, за да си осигури сблъсък с бразилци*

Челси постигна драматичен успех с 4:1 над Бенфика на "Банк ъф Америка Стейдиъм" в Шарлът в двубой от 1/8-финалите на Световното клубно първенство. Рийс Джеймс изведе лондончани напред в резултата в 64-тата минута. Малко преди да изтече редовното време срещата бе прекъсната за 2 часа, а след подновяването ѝ Анхел Ди Мария изравни от дузпа, за да прати мача в продължения. Джанлука Престиани си изкара червен картон още в 92-рата минута, което улесни английския гранд. Кристофър Нкунку, Педро Нето и Киърнън Дюсбъри-Хол вкараха бързи три гола и класираха тима си на 1/4-финал срещу Палмейрас.

Момчетата на Енцо Мареска стартираха по-силно сблъсъка. Анатолий Трубин трябваше да показва рефлекс още в първите секунди, за да спре Педро Нето. В 20-ата минута Антонио Силва изчисти с глава от голлинията удар на Кукурея. Малко по-късно и Палмър бе отчаян от противниковия страж. В 38-ата минута Кукурея изпусна още един шанс да отбележи. Испанецът не успя да преодолее Трубин в ситуация 1 срещу 1.

След почивката статуквото се съхрани. Отаменди блесна с ключова намеса пред погледа на намиращия се на чиста позиция Делап. В 66-ата минута логичното се случи. Джеймс се разписа от фал, изненадвайки вратаря на Бенфика. Около четвърт час преди да изтече редовното време Престиани изтърва най-чистия шанс за португалския отбор. В ответното нападение попадение на Делап бе отменено заради засада.

В 85-ата минута срещата беше прекъсната, а двата отбора пратени в съблекалните. Причината е очакваната буря над Шарлът. След 2 часа мачът бе подновен, а Бенфика натисна. Ди Мария изравни от дузпа в петата минута на добавеното време и прати сблъсъка в продължения. Още в самото им начало обаче Джанлука Престиани беше изгонен за два жълти картона.

Това улесни "сините", които нанизаха три бързи попадения чрез Кристофър Нкунку, Педро Нето и Киърнън Дюсбъри-Хол, за да си осигурят 1/4-финал с Палмейрас. По-рано през деня в изцяло бразилски дуел "зелено-белите" се наложиха с 1:0 над Ботафого след продължение. Единственото попадение в мача, който се игра във Филаделфия, бе дело на бившия футболист на Байер Леверкузен Паулиньо и стана факт в стотната минута.

