Страх тресе Русия заради "Паяжина": Нови мерки против повторение (СНИМКИ)

Знаковата украинска операция "Паяжина", която порази десетки самолети от руската военна стратегическа авиация, накара руското военно министерство панически да взема мерки. Един от популярните OSINT анализатори (хора, публикуващи и даващи оценка на публични данни) Def Mon, сподели сателитни сними, с които показа как руснаците строят хангари и убежища за своите военни самолети.

Нови строежи има на летище "Кировско" в Крим, както и в Севастопол, Гвардейско и Саки - все градове на Кримския полуостров, където има руски военни летища и бази. И още - такава активност има още в руски военни авиобази и летища в Ейск, Кримск (Краснодарския край), Приморско-Ахтарск, Ахтубинск, Борисоглебск, Курск, Енгелс:

Междувременно, в Москва има ново подсилване на противовъздушната отбрана (ПВО). Радио Свобода идентифицира нова система "Панцир", южно от летище "Домодедово" - тя вероятно е била поставена през март т.е. в този случай не говорим за мерки заради операция "Паяжина":

Общо, от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24.02.22, има 53 нови ПВО позиции в руската столица - и това са забелязаните от сателити:

Украински пакости в Русия

Продължава да гори петролното депо "Кристал", част от Росрезерв, от което се зареждат руските военни самолети от авиобазата "Енгелс-2" - тя беше ударена в рамките на операция "Паяжина":

Същевременно Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) извърши кибератака срещу руските железници. Атаката е от типа DDoS, като е претоварила онлайн услугите на железниците. Те казват, че последствията вече са отстранени:

