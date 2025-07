Ето от какво зависи гръцката подкрепа на Северна Македония за ЕС (СНИМКА)

Подкрепата на Гърция за стремежа на Северна Македония да се присъедини към Европейския съюз зависи от „цялостното, последователно и добросъвестно прилагане на Преспанското споразумение, включително използването на конституционното име на страната спрямо всички страни“, заяви външният министър Георгиос Герапетритис пред гостуващия си македонски колега Тимчо Муцунски в сряда, предаде гръцкото издание Kathimerini.

С Преспанското споразумение от 2018 г., което разреши дългогодишен спор относно името, съседната на Гърция държава се съгласи да се нарича „Северна Македония“, въпреки че нейните граждани и основната ѝ етническа група се наричат македонци.

Президентът Гордана Силяновска-Давкова и премиерът Христиан Мицковски пропускат първата част от името, когато споменават страната си. Припомняме, че дори се стигна до скандал по време на инаугурацията Силяновска в Северна Македония, която отказа да назове конституционното име на страната си. ОЩЕ: Мицкоски грубо наруши Преспанския договор и пред НАТО, продължава да използва "Македония": Гръцки медии

