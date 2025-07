Украински дронове събудиха Сочи през нощта и удариха петролна база (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха Краснодарския край на Руската федерация през нощта между 23 и 24 юли, като за пореден път руснаците усетиха в каква война ги въвлече диктаторът Владимир Путин. Нападението е било в черноморския град Сочи - има един загинал и поне един ранен човек, съобщи регионалният оперативен щаб. "В Адлерския район на Сочи, в резултат на падане на отломки от безпилотен летателен апарат на улица "Авиационна", един човек е загинал и един е тежко ранен. Това са две жени, които са били на улицата, когато са паднали отломките. Едната е починала на място, а другата е настанена в болница в тежко състояние. На мястото на инцидента работят специални и аварийни служби", се казва в доклада.

Ръководител на образователния център Федерална територия "Сириус" в Краснодарския край съобщава: "Имаше удар по петролната база на улица "Таврическа". Моля, въздържайте се от шофиране или разходки в този район". Разбра се, че става въпрос за петролно депо на "Лукойл".

Появиха се и множество кадри от нападението срещу Сочи, заснети от местни жители:

⚡ “Oh mama, that's it, f*cked!” Drone strike hits Sochi: Lukoil oil depot attacked, one dead



Sochi, Adler and Sirius came under a massive overnight drone attack by Ukraine. One of the UAVs struck the Lukoil-Yugnefteprodukt oil depot — fuel tanks caught fire, explosions were… pic.twitter.com/1EjDOezdaB