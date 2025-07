Грета Тунберг дойде да протестира на Балканите: Проговори албански (СНИМКА)

Международно известната шведска екоактивистка Грета Тунберг участва в протест на площад „Скендербег“ в албанската столица Тирана, за да изрази мнението си за страданията на палестинския народ, причинени от Израел, предаде македонската медия "Либертас", позовавайки се на информация на албанската медия Top Channel. Протестът започна в 18:00 часа снощи и се проведе под мотото „Спрете глада, позволете храна и живот“. Въпреки че броят на участниците в този протест не беше голям, те шумно призоваха за уважение към каузата им и прекратяване на войната в Газа.

🧵 Human rights activists in Tirana were joined by climate activist Greta Thunberg in a protest against the war in Gaza at Skanderbeg Square on Wednesday. pic.twitter.com/ik4FUhqKef