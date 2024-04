Страховитото британско лазерно оръжие срещу дронове: Украйна може да го получи (ВИДЕО)

Авангарните лазери са извънредно точни и много евтини - те използват интензивен лъч светлина, за да пробият набелязаната цел като поразяват всяка видима въздушна цел на цена от едва около 12,52 долара на изстрел. Точността им е еквивалентна на поразяването на монета от една лира от разстояние 1 километър.

Лазерите, по всичко изглежда, ще се окажат дългосрочна евтина алтернатива на ракетите за сваляне на дроновете, които днес широко се използват от съвременните войски за унищожаване на извънредно скъпи военни цели, струващи многократно повече отколкото самите дронове. Припомняме, че още през януари писахме, че DragonFire ще намали зависимостта от скъпи боеприпаси. Още: Авангарден свръхмощен лазер премина успешни тестове в британската армия (СНИМКА)

Например ракетите Sea Viper, използвани от Великобритания за сваляне на безпилотните самолети на хутите в Червено море, струват поне 1 милион паунда (1,26 милиона долара), пише The Telegraph.

Освен това Великобритания работи усилено и върху възможността да успее да изпрати прототипи от DragonFire на украинската армия доста преди 2027 г.

👍Ukraine is likely to receive DragonFire laser weapons from Britain, which can shoot down UAVs, — The Telegraph



"London plans to use a new revolutionary weapon in its own army by 2027. At the same time, its prototypes may end up in Ukraine even earlier," — Minister of Defense… pic.twitter.com/gjBm3szAtS