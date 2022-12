Страхът от Путин: На никой не може да се вярва, само на мен (ВИДЕО)

Въпросът касаеше това на кого да се вярва – дали на "несекващия поток" съобщения от руски войници на фронта за проблеми с екипировка, включително от първа необходимост, и логистика или на руското военно министерство. "Вярвайте на мен", отвърна Путин.

Впечатление прави, че при задаването на въпроса гласът на младата жена определено трепереше.

Путин: Излъгаха ни. Трябваше по-рано да нахлуем в Украйна

🤡 "You can't trust anyone, only me," declared the bunker dictator, disguising his answer as a joke. pic.twitter.com/UPrukGWlNi