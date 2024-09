Страхът от руското ядрено оръжие изчезва, дори Соловьов е бесен (ОБЗОР - ВИДЕО)

Режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин започва да преосмисля доколко ядрените му заплахи към Запада вършат работа във войната в Украйна. Това пише в свой материал The Washington Post.

Статията е базирана на данни от източници, близки до руски дипломати. Според тях, Путин почва да мисли и развива информационна стратегия-отговор на бъдещо разрешение на Запада негови оръжия да се ползват без ограничения от Украйна за удари по руски военни цели. Причината – ядрените заплахи на руския диктатор и подчинените му вече имат все по-слаб отзвук. Освен това – т.нар. Глобален юг също се дразни от тях и дрънкането на ядрено оръжие, а след изолацията от Г-7 Русия разчита много именно на Африка като поле на дипломация и показност, че може да е суперсила.

Русия продължава да страда в опитите си да развие нови ресурси и възможности в областта на ядреното оръжие – това е краткото и категорично заключение на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) след поредния провален тест на уж новото руско ракетно "бижу" - ракетата "Сармат". Все пак ISW посочва, че съществуващото от времето на СССР оръжие едва ли е станало по-малко ефективно заради неудачите със "Сармат": Пак и пак: Руска ядрена ракета "Сармат" се взриви при тест (СНИМКИ)

Войната върви по план, планът е добър – така един от руските пропагандисти Тигран Кеосаян се опита да убеди публиката на предаването на руския пропагандист Владимир Соловьов, че нещата за Путинова Русия си вървят както трябва. Самият Соловьов обаче не се съгласи – какъв план, украинците влязоха в Курска област, опонира той, а Кеосаян веднага го "успокои" - да де, но не са превзели (още) Курската АЕЦ. Напоследък Соловьов сипе доста жлъч в предаванията що се отнася до това какво прави руската армия в Украйна – включително осмя "отломките от дронове", които редовно официални руски лица сочат като причина за пожари и взривове, носещи огромни поражения в Русия: Украинският Генщаб потвърди: Унищожени са 2000 тона руски боеприпаси (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна реално не се променя изобщо – 162 бойни сблъсъка на 22 септември спрямо 163 на 21 септември. За трети пореден ден обаче артилерийските обстрели на Русия в Украйна са над границата от 5000 – този път са 5587, което подсказва, че поне засега руската армия няма проблеми с артилерийските боеприпаси, а данните са от официалната сутрешна сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления по традиция са Покровското и Кураховското – 35 и 28 отбити руски пехотни атаки съответно. Руската армия видимо натиска в опити да пробие при Селидово – политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке отчита, че руснаците вече контролират над 90% от Украинск и ще се опитат да атакуват Селидово и от юг (КАРТА). Данните на украинския генщаб вече сочат боеве при Цукурини и Гирник, а това е ключова линия, която украинците трябва да удържат, ако се надяват да опазят Селидово – според украинския о.з. полковник и военен анализатор Константин Машовец. Руски напредък към Цукурини отчита и Deep State.

Ситуацията очевидно се влошава и руската армия, със силите в Покровското и Кураховското направление, изтласква украинската в района на селата Гирник и Кураховка, към западния бряг на река Волча, предупреждава Константин Машовец. Руските пробиви през Красногоровка и Украинск са решаващи за това развитие на нещата, казва той и с това потвърждава и заявеното от Юлиян Рьопке, че руската армия вече е напреднала 8 километра западно от Красногоровка (КАРТА). Съответно, Машовец вече открито се съмнява, че линията Гирник – Кураховка ще издържи. Отделно той отчита и, че руската армия почти е пробила в центъра на град Торецк откъм село Северно - за Торецк популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар" се хвали, че руснаците успели да пробият украинската отбрана в Леонидовка и така да усложнят още повече ситуацията за украинската армия в село Ню Йорк и като цяло на южния фланг на Торецк, което води до заплаха от полуобкръжение. "И най-важното е, че в района на Гродовка врагът успя да пробие река Журавка и в доста широка зона - чак до Николаевка и по този начин фактически неутрализира възможността украинската армия да се възползва да стабилизира ситуацията в Покровско направление, разчитайки на позиции по линията на реките Журавка и Казенни Торец", казва Машовец като на първо място за този руски успех посочва огромното предимство на руснаците в броя на войниците. Украйна има технологично превъзходство в някои сфери и по-добре подготвени войници, но не толкова повече, че да компенсира по-големия брой руски войници и повечето като количество руски оръжия в двете сравнително тесни направления - Покровското и Кураховското, добавя Машовец.

(КАРТА) Много тежка е ситуацията за украинската армия и в Угледар - най-южната точка на Кураховското направление, където то се слива с Времеевското направление. Там руснаците разширяват все повече южния фланг, към Павловка и предвид успехите им при Водяне опасността Угледар да бъде обкръжен вече е много реална:

В Курска област бойните действия все повече сочат паритет. За отбелязване е, че украинската армия отново обстреля един от мостовете над река Сейм, при село Звъно, защото руснаците бяха успели да го "стегнат" след предишния обстрел. "Врагът вкарва все повече бронирана техника и артилерия на територията на Руската федерация и това говори за много сериозни намерения да остане възможно най-дълго в окупираната част на Курска област", предупреждава "Рибар".

Украинските ВВС съобщават, че са свалили 3 от общо 4 изстреляни от руснаците дрона клас "Шахед", както и 2 от 2 изстреляни ракети Х-59/Х-69 плюс четвъртия "Шахед", като за ракетите и четвъртия дрон е използвано електронно заглушаване. На този фон обаче на 22 септември е Русия е хвърлила 99 "умни" авиобомби по цели в Украйна, а в град Запорожие руснаците пуснаха 7 авиационни бомби и раниха 16 души, 4 от които са приети в болница. Кметът на града Иван Федеров не потвърди в официалния си канал в Телеграм информацията, че това са ФАБ-3000:

