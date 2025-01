Студентите блокираха Белград и Вучич веднага заговори за "демократично" решаване на проблеми (ВИДЕО)

Сръбските студенти днес започнаха 24-часовата блокада на белградския квартал "Автокоманда", през който преминават ключовите транспортни връзки в столицата, а президентът Александър Вучич нарече случващото се "незаконно". Блокадата започна в 10.00 часа местно време (11.00 ч. българско). В 11.52 ч. бе отдадена почит на жертвите от срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., когато загинаха 15 души.

Вучич заподозря планове за "нови атаки срещу сръбските институции", особено в Северна Сърбия. Той обяви, че страната може да се променя само по "демократичен начин", предаде думите му БГНЕС.

"Ние ще се противопоставим на това силно и яростно. Ще се противопоставим с всички допустими и демократични средства. В същото време за нас е важно да показваме отношението си към политическите опоненти по спокоен и търпелив начин. Да запазим стабилността и да покажем уважение към инакомислещите", каза Вучич във видеообръщение, публикувано в неговия профил в Instagram.

HUGE protest in Belgrade, Serbia 🇷🇸🔥



Students and citizens are demanding justice after the corrupt government is blamed for the collapse of part of the railway station that killed 15 people.



Enough is enough‼️pic.twitter.com/YyR8QPFHPA