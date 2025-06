Су-35 долу: Украинските ВВС отстреляха руски еквивалент на F-16 в Курска област (ВИДЕО)

Тази сутрин украинските ВВС са успели да свалят руски изтребител Су-35 в Курска област. Су-35 е многоцелеви руски изтребител, четвърто поколение, може да се каже руският еквивалент на F-16. Су-35 е един от най-модерните руски военни самолети - работата по него завършва в началото на 2007, а първият прототип е построен през лятото на същата година.

Руският телеграм канал Fighterbomber, който е свързван с руските ВВС и се смята, че е поддържан от пенсиониран руски военен пилот с произвище Иван Иванов, потвърждава руската загуба. Fighterbomber добавя, че пилотът е оцелял и е вече спасен.

Footage of a Russian Air Force Su-35 fighter burning on the ground after a successful shootdown over Kursk by the Ukrainian Air Force. pic.twitter.com/8yKDgHfVph