Свещеник: Църковните камбани пазят Русия от дронове. Путин вярва на друго (ВИДЕО)

"Богослужението и при нас, и в цяла Русия, ще завърши със специален звън на камбани, който ще заглуши всички дронове. Имало сега някакви фиброоптични устройства (бел. ред. - FPV дронове с оптични кабели) - срещу тях само църковния камбанен звън помага". Това нарежда руски свещеник, заснет на видео. Колко точно е вярно това, пример само от последната нощ в продължаващата почти 3,5 години пълномащабна война, отприщена от руския диктатор Владимир Путин - Още: Украйна пак уцели руска жп гара и подпали гориво за руската армия (ВИДЕО).

They’ve started jamming Ukrainian UAVs in Moscow using a special church bell.



The priest says this “church EW system” is so powerful that it even disrupts fiber-optic drones. He also warns people to stay away from fountains on Paratroopers’ Day. pic.twitter.com/rkhf3zUvNv