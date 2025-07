Русия отмени парада на военноморския флот, но помпа мускули с ВИДЕО, а Путин ходи трудничко

Русия официално отмени парада за Деня на руския военен флот (27 юли) в Санкт Петербург поради "опасения за сигурността" (разбирайте страх от украински дронове) - говорителят на Кремъл Дмитрий Песков го потвърди около денонощие по-рано. На този фон обаче руският диктатор Владимир Путин все пак се появи във втория по важност град в Русия - той пристигна в Главното адмиралтейство в Санкт Петербург, за да получи отчет за руските военноморски учения "Юлска буря", които се проведоха между 23-ти и 27 юли в Северно и Черно море, Тихия океан, Балтийско море и Каспийско море:

