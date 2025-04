Светият отец даде благословии от папамобила и призова за мир в Украйна (СНИМКИ)

Папа Франциск обиколи площад „Свети Петър“ във Ватикана в открит папамобил за първи път, след като бе изписан от болницата. Той поздрави десетките хиляди католици, събрали се на площада след Великденската литургия. Акцент във великденското му послание бе постигането на мир в Украйна, предаде NEXTA. 88-годишният папа бе седнал в повдигнат стол в задната част на своя автомобил. Хората развяваха знамена на различни държави и скандираха „Viva il papa!” (Да живее папата!).

Автомобилът за кратко спря на няколко места на площада, украсен с цветя по случай Великден. така Франциск дори успя да благослови и бебета, които му подаваха неговите помощници. Папата жестикулираше, но без да вдига много високо ръцете си, отбелязва Ройтерс. Още: "Братя и сестри, честит Великден": Папата се появи лично и благослови вярващите (ВИДЕО)

„Нека възкръсналият Христос донесе на Украйна, изтощена от войната, Своя великденски дар на мира и вдъхнови всички страни да продължат усилията си за справедлив и траен мир“, каза папата.

⛪️ Pope Francis Calls for Peace in Ukraine Amid Ongoing War



On the feast of the Resurrection of Christ, Pope Francis was brought to the balcony of St. Peter's Basilica, and later he drove around the square in the popemobile, greeting the faithful.



