"Братя и сестри, честит Великден": Папата се появи лично и благослови вярващите (ВИДЕО)

Папа Франциск се появи за кратко на балкона на базиликата "Свети Петър" във Ватикана, за да благослови хилядите хора, събрали се на площада пред нея. Той бе посрещнат с радостни възгласи и аплодисменти, предаде Асошиейтед Прес. „Братя и сестри, Честит Великден!“, каза Светият отец. Според отзивите в социалните мрежи гласът му е звучал по-силно, отколкото при изписването му от болницата, където се лекуваше от тежка двустранна пневмония. Още: Папата изненада всички за Цветница (ВИДЕО)

Папата не присъства на Великденската литургия на площада и вместо това остави кардинал Анджело Комастри да я ръководи. След края на литургията обаче Франциск се появи на балкона над входа на базиликата „Свети Петър“. Той помаха на хората и след това помоли свой помощник да прочете речта му.

В социалната мрежа Х също се появи папско великденско посление. "Сестри, братя, в чудото на нашата великденска вяра, носещи в сърцата си всяко очакване за мир и освобождение, можем да кажем: с Теб, о, Господи, всичко е ново. С Теб всичко започва отново", написа папата.

Sisters, brothers, in the wonder of our Easter faith, carrying in our hearts every expectation of peace and liberation, we can say: with You, O Lord, everything is new. With You, everything begins again. #Easter